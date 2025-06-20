  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Mahkeme, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların kontrolünün Trump'ta kalmasına hükmetti
Takip Et

Mahkeme, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların kontrolünün Trump'ta kalmasına hükmetti

ABD'de Temyiz Mahkemesi, California eyaletine bağlı Los Angeles kentine konuşlandırılan Ulusal Muhafız birliklerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kontrolünde kalmasına hükmetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mahkeme, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların kontrolünün Trump'ta kalmasına hükmetti
Takip Et

ABD 9. Temyiz Mahkemesi, Los Angeles'ta göçmenlik protestolarına karşı düzenlenen protestoları bastırmak için gönderilen Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliğine geri verilmesine yönelik Bölge Mahkemesinin verdiği talimatı ele aldı.

Karar, oy birliğiyle alındı

Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, Trump'ın muhafızların kontrolünü federalleştirirken yetkisini yasal olarak kullanmış olduğu sonucuna vardı.

Mahkeme, başkanların bir eyaletin muhafız birliğinin kontrolünü alma konusunda sınırsız bir yetkiye sahip olmamasına rağmen Trump yönetiminin, bu konuda protestocuların şiddet eylemlerinin gerekçe göstererek yeterli kanıt sunduğunu belirtti.

Protestocuların federal binalara zarar verdiğinin ve en az bir federal binanın kapatılmasına neden olduğunun gözlemlendiğini aktaran mahkeme, federal hükümetin bu gibi olayları önleme konusundaki çıkarının önemli olduğunu vurguladı.

Mahkeme ayrıca, federal hükümet yasalarının gerektirdiği şekilde Ulusal Muhafızları federalleştirmeden önce California Valisi Gavin Newsom'ı bilgilendirmemiş olsa bile Newsom'ın başkanın emrini veto etme yetkisi olmadığına karar verdi.

"Büyük galibiyet"

Truth Social platformundan konuya ilişkin açıklama yapan Trump, kararı "Büyük Galibiyet" olarak tanımladı.

Trump "Bu ülkemiz için harika bir karar ve yasalara uyan ABD'lileri korumaya ve savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Newsom ise yaptığı açıklamada, mahkemenin Trump'ın muhafızların kontrolünü elinde tutmasına izin vermesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump'ın da herkes gibi yasalara uyması gerektiğini belirten Newsom, "Başkan bir kral değildir ve hukukun üstünde değildir. Başkan Trump'ın ABD askerlerini vatandaşlara karşı otoriter bir şekilde kullanmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Arçelik ve Beko, TEGV’le geleceğe iz bırakıyor: Atıklar eğitime dönüşüyorArçelik ve Beko, TEGV’le geleceğe iz bırakıyor: Atıklar eğitime dönüşüyorŞirket Haberleri
Lüks konut piyasasında hareketlilik sürüyor! Yeni trendler ve beklentiler neler?Lüks konut piyasasında hareketlilik sürüyor! Yeni trendler ve beklentiler neler?Ekonomi

 

Dünya
Küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi son 10 yılda yüzde 377 arttı
Küresel yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi son 10 yılda yüzde 377 arttı
Avrupa Birliği'nden Çinli firmaların tıbbi cihaz ihalelerine kısıtlama
Avrupa Birliği'nden Çinli firmaların tıbbi cihaz ihalelerine kısıtlama
İsrail bu yılda BM "kara listesinde"
İsrail bu yılda BM "kara listesinde"
İran'ın elinde ne kadar füze kaldı?
İran'ın elinde ne kadar füze kaldı?
İsrail, yardım bekleyen sivillere ateş açtı! En az 34 kişi hayatını kaybetti
İsrail, yardım bekleyen sivillere ateş açtı! En az 34 kişi hayatını kaybetti
Kremlin Sözcüsü: Hamaney'e olası bir suikast 'Pandora'nın kutusunu açar'
Rusya: Hamaney'e suikast 'Pandora'nın kutusunu açar'