Makarnada bakteri alarmı: 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'de hazır makarnadan bulaşan listeria bakterisi nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde 18 eyalette listeria vakalarının kaydedildiğini duyurdu.
Açıklamada, önceden pişirilip paketlenmiş hazır makarnadan listeria kapan 6 kişinin öldüğü, 1 kişinin bebeğini düşürdüğü ifade edildi.
NBC News'in haberine göre FDA, 18 eyalette bakteri bulaşan 27 kişiden 25'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Listeria salgınına yol açan paket makarnaların, sağlık riski nedeniyle piyasadan toplatıldığı aktarıldı.