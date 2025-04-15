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Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı

Maldivler İsrail pasaportlu kişileri ülkeye almayacak. İsrail pasaportu olanların girişini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi
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Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı
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Maldivler'de, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsrail pasaportuyla giriş yasaklandı

Muizzu, söz konusu yasanın onaylandığını belirterek, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişi yasaklandı." ifadesini kullandı.

Bu adımın, İsrail'in, Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğini belirten Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Yasa parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

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