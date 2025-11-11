  1. Ekonomim
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı: Can kaybı 21'e yükseldi

Arakanlı Müslümanları taşıyan göçmen teknesi Malezya açıklarında battı: 21 kişi hayatını kaybetti, kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BBC'nin haberine göre, Malezyalı yetkililer batan teknedeki 21 kişinin cansız bedenine ulaştı.

13 kişi kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününe girerken şu ana kadar 13 kişi kurtarıldı, kayıp onlarca kişi içinse çalışmalar sürüyor.

Myanmar'dan Malezya'ya seyahat eden göçmenlerin başlangıçta 300 kişiyi taşıyan büyük bir gemiye bindiğini belirten yetkililer, daha sonra göçmenlerin üç ayrı tekneye aktarıldığını kaydetti.

Yetkililer, batan teknenin ise yaklaşık 70 yolcu taşıdığını tahmin ediyor.

230 kişinin akıbeti henüz tespit edilemedi

Öte yandan diğer teknelerde bulunan yaklaşık 230 kişinin durumu henüz bilinmiyor.

Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.

