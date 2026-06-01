  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Malezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimi engellendi
Takip Et

Malezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimi engellendi

Malezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engellemeyi amaçlayan düzenleme yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Malezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimi engellendi
Takip Et

Ülkede, aralarında Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube'un da bulunduğu çeşitli sosyal medya mecralarının yaş doğrulama sistemi kurması zorunlu hale getirildi.

Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu, bugün itibarıyla yürürlüğe giren uygulama kapsamında platformlara yaş doğrulama sistemlerinin uygulamaya geçirilmesi için geçiş süresi tanınacağını açıkladı.

Gençleri sosyal medyanın zararlı içeriklerden korumayı hedefleyen uygulama, yaklaşık 8 milyon sosyal medya kullanıcısını etkiliyor.

Düzenlemeye uymayan sosyal medya şirketlerinin 2,5 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenlemeyi dünyada ilk hayata geçiren ülke olurken Endonezya da martta benzer adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.

Polonya, Danimarka, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de benzer adımları atmaya hazırlanıyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, seçim sonuçlarını tanımadığını belirttiKolombiya Cumhurbaşkanı Petro, seçim sonuçlarını tanımadığını belirttiDünya
6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındıDünya
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlarMevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı ne kadar oldu? İşte güncel oranlarEkonomi
Güçlenen dolar, altını baskıladı: Gözler Trump'ın İran kararındaGüçlenen dolar, altını baskıladı: Gözler Trump'ın İran kararındaEkonomi

 