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Malezya'da akran zorbalığına karşı emekli asker önlemi

Malezya'da, okullardaki akran zorbalığının önüne geçmek amacıyla emekli askerler güvenlik personeli olarak istihdam edilecek.

Haber Merkezi
AA
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Malezya'da akran zorbalığına karşı emekli asker önlemi
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Yerel Malay Mail gazetesinin haberine göre, ilk etapta Malezya Silahlı Kuvvetlerinden emekli 16 asker, yarın belirlenen 8 yatılı fen lisesinde göreve başlayacak.

İlk aşamanın ardından bu 8 okulun her birinde iki erkek ve iki kadın olmak üzere toplam 32 güvenlik görevlisi hizmet verecek.

Uygulamanın 1 Ocak 2027'de başlayacak üçüncü aşamasında ise emekli askerlerin ülkedeki 58 fen lisesinin tamamında güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi planlanıyor.

Ülke genelinde 2024 yılında 7 bin 681 akran zorbalığı vakası kayıtlara geçmişti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise 2025'te Malezya'da çocuklar arasında artan akran zorbalığı vakalarına dikkati çekmişti.

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