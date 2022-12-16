Malezya'da toprak kayması: 21 ölü

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Selangor eyaletinin Batang Kali bölgesindeki kamp alanında meydana gelen toprak kaymasında can kaybı yükseldi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirirken, 14 kişinin kayıp olduğu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Yerel Yönetim ve Kalkınma Bakanı Nga Kor Ming, kamp alanının yasa dışı bir şekilde çalıştırıldığını söyleyerek, Malezya genelinde nehir, şelale ve yamaç yakınında bulunan tüm "yüksek riskli" kamp alanlarının 7 gün süreyle kapatılması talimatını verdi.





Bölge polis şefi Suffian Abdullah, heyelan sırasında alanda tahminen 94 kişinin bulunduğunu söylemişti. Arama kurtarma çalışmaları, iz köpekleri de dahil olmak üzere 700'den fazla personelle devam ediyor.