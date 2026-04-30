Mali’de yol ayrımı: Camara suikastı ve Kidal’in kaybı Rusya için sonun başlangıcı mı?

Mali'de 25 Nisan'da başlayan ve kısa sürede ülkenin geneline yayılan saldırı dalgası, başkent Bamako’da yaşanan suikastla yeni bir boyut kazandı. Ülkedeki Rus varlığının en büyük destekçisi ve askeri iş birliğinin mimarı olarak bilinen Savunma Bakanı Sadio Camara’nın, Kati’deki konutuna düzenlenen bir intihar saldırısında hayatını kaybetmesi askeri yönetim içinde derin bir panik havası yarattı. El-Kaide bağlantılı JNIM ve Tuareg ayrılıkçısı grupların eş zamanlı operasyonları, sadece Mali ordusunu değil, doğrudan Rus Afrika Kolordusu unsurlarını da hedef aldı. Resmi makamlar tarafından doğrulanan bu kayıplar, Mali tarihindeki en büyük istihbarat zafiyetlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kidal’den geri çekilme ve sahadaki gerçeklik

Hafta sonu boyunca devam eden şiddetli çatışmaların ardından, Rus güçleri ve Mali birlikleri sembolik ve stratejik öneme sahip kuzey şehri Kidal’den çekildiğini duyurdu. 2023 yılında büyük bir propaganda başarısıyla kontrol altına alınan Kidal’in yeniden silahlı grupların eline geçmesi, Rusya’nın bölgedeki askeri etkinliğine dair güveni temelinden sarstı. Rusya Savunma Bakanlığı bu çekilmeyi ‘lojistik bir yeniden gruplanma’ olarak tanımlasa da sahadaki durum, Rusya’nın ‘güvenlik karşılığı kaynak’ modelinin ilk kez bu kadar büyük bir dirençle karşılaştığını kanıtlıyor. Şehrin kaybı, ayrılıkçı Tuareg güçlerine moral üstünlüğü sağlarken hükümetin ülkenin kuzeyi üzerindeki hakimiyet iddialarını boşa çıkardı.

Rusya’nın Sahel stratejisinde yol ayrımı

Moskova, son yıllarda Batılı güçlerin boşalttığı Sahel bölgesine ‘alternatif güvenlik sağlayıcı’ sıfatıyla yerleşmişti. Ancak son saldırılarda bir Rus helikopterinin düşürülmesi ve elit birliklerin ağır kayıplar vererek geri çekilmesi, bu vaadin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde sorgulatıyor. Ukrayna’daki savaşın getirdiği personel ihtiyacı nedeniyle Mali’deki en tecrübeli birliklerini seyreltmek zorunda kalan Rusya, şimdi de bölgedeki yerel müttefikleri nezdinde ağır bir prestij kaybıyla karşı karşıya kaldı. Eğer Moskova, Kidal’deki kaybı telafi edemez ve başkent Bamako’daki güvenliği yeniden tesis edemezse, Afrika’daki en büyük jeopolitik kalesini tamamen kaybetme riskiyle yüzleşebilir.