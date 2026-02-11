Maliki: Silahın yalnızca devletin elinde toplanması Irak’ın istikrarının temelidir

Irak resmi ajansı INA’ya göre Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve Şii partilerin başbakanlık için aday gösterdiği eski Başbakan Nuri el-Maliki, medya ofisinin internet sitesi üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak halkının uzun yıllar savaş ve şiddetten zarar gördüğünü ifade eden Maliki, Irak halkının bugün güven ve onur içinde yaşamayı hak ettiğini söyledi.

Maliki’den istikrar için temel ilkeler

Maliki, "Sükunetin sağlanması, herkesin dayanışma içinde hareket etmesi, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi, silahın yalnızca devletin elinde toplanması ve tüm halk kesimlerinden oluşan tek bir ordunun başkomutanın liderliğinde görev yapması, istikrarlı bir devletin inşasının temelini oluşturur." ifadelerini kullandı.

Söz konusu istikrarın yatırım için güvenli bir ortam hazırlayacağını savunan Maliki, bunun gençlere gerçek istihdam fırsatları sunacağını ve ülke genelinde imar ve yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını kaydetti.

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Mecliste en büyük grup olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.

Ancak Maliki'nin başbakan seçilme ihtimaline ABD Başkanı Donlad Trump tepki göstermişti.

Trump'ın tepkisi sonrası Şii siyasi partiler arasında yeni isim arayışlarının başladığı iddia edilse de Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu gösteren açıklamalar yapmıştı.

Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.