Maliki’den Trump’a rest: Irak’ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz

Irak eski Başbakanı Nuri el‑Maliki, ülkesinde hükümetin ve liderlerin seçilmesinin ulusal bir mesele olduğunu vurgulayarak, Irak halkının süreci yönetme hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi. Maliki, bölge ülkeleri ve büyük güçlerle dengeli, karşılıklı çıkarlar temelinde ilişkiler kurmayı hedeflediklerini de kaydetti.

“Irak’ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, Maliki’nin yeniden başbakan olma ihtimaline tepki göstererek, “Maliki başbakan olursa ABD artık Irak’a yardım etmeyecek” açıklamasında bulunmuştu. Maliki ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, “Irak’ın iç işlerine yönelik ABD müdahalesini reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamasının ardından iki taraf dün ilk diplomatik temaslarını gerçekleştirdi. Maliki ile ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris’in görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yolları ele alındı.

Öte yandan, Irak’taki Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, Meclis'in en büyük grubu olarak başbakan adayı olarak Maliki’yi gösterdi. Bu adım, ülkede yeni hükümetin oluşum sürecinin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.