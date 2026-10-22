Maliyet düştü, yeni sektör doğdu: Güneş enerjisi santrallerinde koyun ve inek dönemi

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Amerikan Güneş Enerjisi Otlatma Derneği (ASGA) İcra Direktörü Stacie Peterson'a göre uygulama, 2018 yılında ticari bir faaliyet haline geldi. ASGA ile ABD Enerji Bakanlığına bağlı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) verilerine göre yaklaşık 522 bin dönüm alanda 113 binden fazla koyun güneş panellerinin arasında otlatılıyor. 2025 yılı verileri henüz açıklanmadı ancak Peterson, sektörün büyümeyi sürdürdüğünü düşünüyor.

Güneş santrallerinde koyun ve inek dönemi

Güneş panellerinin çevresindeki otların kontrol edilmesi, santrallerin bakım çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Geleneksel yöntemde mekanik biçme ekipmanları kullanılırken hayvanlarla otlatma, bu ihtiyacı daha az fosil yakıt tüketerek karşılayabiliyor.

Donanımhaber'in aktardığına göre koyunlar, küçük boyutları ve panel sıraları arasında rahat hareket edebilmeleri sayesinde en çok tercih edilen hayvanlar arasında yer alıyor. Ayrıca bu yöntem, güneş enerjisi sahalarında tarımsal faaliyetlerin devam etmesini de sağlıyor. Bununla birlikte büyükbaş hayvanlarla otlatma seçeneği de deneniyor.

ABD'li güneş enerjisi geliştiricisi Nexamp, 2019 yılında tek bir sahada başlattığı otlatma programını görülen fayda üzerine önemli ölçüde genişletmiş durumda. Şirket, son otlatma sezonunda beş eyaletteki 89 güneş enerjisi sahasında yaklaşık yaklaşık 8 bin 94 dönüm alanda hayvanlardan yararlandı.

Enerji şirketleri ve çiftçiler birlikte kazanıyor

Solar grazing veya güneş otlatmacılığı uygulaması, şirketlere yalnızca bitki örtüsünü kontrol etme imkanı sunmuyor. Sahada düzenli olarak bulunan çiftçiler, gevşemiş kablolar veya hasarlı çitler gibi sorunları da fark ederek bakım ekiplerine bildirebiliyor.

Çiftçiler ise arazi yönetimi hizmetleri karşılığında gelir elde ediyor ve daha geniş otlatma alanlarına erişerek işletmelerini büyütebiliyor. Ayrıca hayvanların beslenmesini sağlayan meraların sağlıklı tutulması, çiftçilerin de doğrudan yararına oluyor.

ABD'deki bir başka örnek, ReVision Energy ile Black Earth Grazing arasındaki iş birliği. 2024 yılında başlayan ortaklık kapsamında Black Earth Grazing, başlangıçta 40 koyunla yürüttüğü faaliyetlerini birkaç yüz hayvanlık bir sürüye çıkardı. İşletme bugün ReVision Energy'nin 11 topluluk tipi güneş enerjisi sahasında otlatma yapıyor.