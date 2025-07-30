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Malta, Filistin'i tanımaya hazırlanıyor

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Malta, Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
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İsrail’in Gazze’deki katliamları dünyanın tepkisini çekmeyi sürdürürken, Filistin’e yönelik bir destek adımı da Malta’dan geldi. 

Malta Başbakanı Robert Abela sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda ülkesinin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu.

Abela, "Tutumumuz, Orta Doğu’da kalıcı barışa ulaşma çabalarına olan bağlılığımızı ifade ediyor" dedi.

Abela, mayıs ayında yaptığı açıklamada Malta'nın Filistin Devleti'ni başlangıçta haziranda yapılması planlanan ancak ertelenen ve 2 gün önce New York'ta başlayan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması Konferansı sırasında tanımayı planladığını duyurmuştu. Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarının yol açtığı insani trajedinin giderek kötüleştiğine dikkat çeken Abela, bu durumun göz ardı edilemeyeceğini vurgulamıştı.

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