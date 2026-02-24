Mamdani, New York'ta kar küreyenlere saatlik 30 dolar ücret verileceğini duyurdu

New York, ABD’nin kuzeydoğusundaki pek çok şehir gibi yoğun kar fırtınasının etkisi altında.

Belediye acil durum önlemlerini devreye sokarken Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kamusal alanlarda kar küremeye yardıma katılanlara saatlik 30 dolar verileceğini duyurdu.

Work alongside New York City's Strongest as we get through this historic storm.



Emergency shoveling pay is now $30/hour. Walk into any sanitation garage to sign up TODAY BY 8PM or TOMORROW from 9AM to 8PM.



Let's get NYC back on its feet— together.https://t.co/IMCewKjLMU pic.twitter.com/pySDIT1mbQ — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 23, 2026

Ücretin daha önce saatlik 19,14 dolar olarak başlaması ve haftada ilk 40 saatin ardından saatlik 28,71 dolara yükselmesi planlanıyordu. Ancak tipi koşulları nedeniyle New York, saatlik 30 dolar ve 40 saatin ardından saatlik 45 dolar ödeme teklif ediyor.

Başvuruda bulunabilmek için adayların en az 18 yaşında olması, ABD’de çalışma hakkına sahip olması ve ağır fiziksel iş yapabilecek durumda olması gerekiyor.