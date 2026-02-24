  1. Ekonomim
Mamdani, New York'ta kar küreyenlere saatlik 30 dolar ücret verileceğini duyurdu

ABD’nin New York kenti, ülkenin kuzeydoğusunu etkileyen kar fırtınasını etkisini yaşarken Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kar küremeye gönüllü olanlara saatlik 30 dolar verileceğini açıkladı.

New York, ABD’nin kuzeydoğusundaki pek çok şehir gibi yoğun kar fırtınasının etkisi altında.

Belediye acil durum önlemlerini devreye sokarken Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kamusal alanlarda kar küremeye yardıma katılanlara saatlik 30 dolar verileceğini duyurdu.

Ücretin daha önce saatlik 19,14 dolar olarak başlaması ve haftada ilk 40 saatin ardından saatlik 28,71 dolara yükselmesi planlanıyordu. Ancak tipi koşulları nedeniyle New York, saatlik 30 dolar ve 40 saatin ardından saatlik 45 dolar ödeme teklif ediyor.

Başvuruda bulunabilmek için adayların en az 18 yaşında olması, ABD’de çalışma hakkına sahip olması ve ağır fiziksel iş yapabilecek durumda olması gerekiyor.

