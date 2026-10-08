Mamdani’den Washington’a tepki: “Her silah sevkiyatıyla suça ortak oluyor”

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 7 Ekim saldırılarının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Mamdani, Hamas’ın saldırısında 1100’den fazla İsraillinin öldüğünü ve 251 kişinin rehin alındığını belirterek hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

“Acı o gün başlamadı, o gün bitmedi”

Mamdani, açıklamasının devamında Gazze’de yaşananlara dikkat çekti. 7 Ekim’de başlayan sürecin o gün sona ermediğini belirten New York Belediye Başkanı, İsrail hükümetinin Gazze’deki saldırılarını “devam eden yıkıcı soykırım” olarak nitelendirdi.

Mamdani, Gazze’de İsrail saldırıları nedeniyle 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunların 21 binden fazlasının çocuk olduğunu savundu. Ayrıca sözde ateşkesin ardından da 1400’den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü ifade etti.

Gazze’deki saldırılara dikkat çekti

New York Belediye Başkanı, Gazze’deki can kayıplarının farklı saldırılarla arttığını öne sürdü. Mamdani, hastanelerin önünde bekleyen ambulansların bombalanması, yerleşim binalarına ve gazetecilere yönelik insansız hava aracı saldırıları ile sınır kapılarında insani yardım sevkiyatlarının geri çevrilmesini eleştirdi.

“Vergilerimizin bu savaş suçlarını finanse ettiğini bilerek yas tutuyoruz”

Mamdani, açıklamasında ABD’nin İsrail’e verdiği desteği de gündeme getirdi. “Vergilerimizin bu savaş suçlarını finanse ettiğini bilerek yas tutuyoruz” diyen Mamdani, ABD yönetiminin silah sevkiyatları üzerinden sürece dahil olduğunu savundu. Mamdani ayrıca işgal ve apartheidın devam ettiği, savaş suçlarının cezasız kaldığı bir dünyayı kabul etmeyeceklerini ifade ederek ABD federal hükümetinin silah sevkiyatlarıyla bu sürece ortak olduğunu öne sürdü.