Mamdani’nin zaferi Demokrat Parti’de yenilik rüzgarı estiriyor

ABD'de Demokrat Parti'nin önemli isimlerinden destek gören ve New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak tarihe adını yazdıracak Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanı seçimlerindeki başarısı, parti içerisinde "yenilikçilik" yönüne doğru bir değişim olduğunu gösteriyor.

Mamdani’nin seçim başarısı Demokrat Parti’de yenilikçi değişimin sinyali

Mamdani'nin seçim zaferi, New York'ta Demokrat Parti içinde büyük bir değişimi temsil ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Kirsten Gillibrand gibi önemli isimlerin desteğini alması Ocak 2026'da yemin ederek New York'un yeni belediye başkanı olacak Mamdani'nin artan siyasi etkisine işaret ederken, partinin yenilikçi tabana yönelik yeniden yapılanmasını da yansıtıyor.

Mamdani'nin kampanyasına destek veren Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) için bu zafer, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in 2018'deki yükselişini anımsatırken aynı zamanda şehir siyasetinde sol kanadın yeni bir dönemini başlatıyor.

Öte yandan Mamdani, New York Polis Departmanının bütçesinin kesilmesi veya hafif suçların kovuşturulmasının durdurulması gibi bazı DSA pozisyonlarından saparak pragmatik bir tutum sergiliyor.

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak Mamdani'yi, ekonomik sıkıntılar, artan kiralar ve derin siyasi kutuplaşmayla mücadele eden bir şehir bekliyor.

Mamdani, keskin zıtlıkların hakim olduğu bir şehri devralırken, zafer konuşmasında kapsayıcılık ve ahlaki netlik mesajlarına yer verdi.

"Artık bu şehirde, gereksiz belirledikleri insanları bir kenara atmaya çalışan bir siyasetin varlığına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanan Mamdani, herkesin ait olduğu ve olabileceği bir şehir vizyonu benimseyeceği taahhüdünü verdi.

"Bu gece sadece rezil bir eski valiye veda etmiyoruz, o rezilliğin politikasına da veda ediyoruz"

Mamdani, seçimde bağımsız yarışan eski Demokrat Partili rakibi Andrew Cuomo'nun, yöneltilen cinsel taciz iddiaları ardından görevden ayrılmasına atıfta bulunarak "Bu gece sadece rezil bir eski valiye veda etmiyoruz, o rezilliğin politikasına da veda ediyoruz." dedi.

Mamdani'nin 4 Kasım seçimlerindeki tarihe geçen bu başarısı, New York şehrinin modern tarihindeki en çok ses getiren siyasi sürprizlerden biri oldu.

Mamdani, sonuçların kesin zaferini teyit etmesinin ardından yaptığı konuşmada "Arkadaşlar, bir siyasi hanedanlığı devirdik." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 2 milyon kişinin oy kullandığı seçimde oy sayımı neredeyse tamamlanmışken, Mamdani oyların yüzde 50,4'ünü, Cuomo yüzde 41,6'sını ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ise yüzde 7,1'ini elde etti.

34 yaşında belediye başkanı seçilen Mamdani'nin zaferi birçok ilki beraberinde getirdi. Mamdani, New York'un ilk Müslüman ve Asya kökenli Amerikalı belediye başkanı olmasının yanı sıra, şehrin 8 yıl sonrasında ilk göçmen lideri oldu.

Olağan dışı kampanyası ile New York'un siyasi düzenini sarsan Mamdani, genç yenilikçi kesim, işçi sınıfı seçmenler ve tarihsel olarak yeterince temsil edilmeyen topluluklardan oluşan yeni bir gruba enerji verdi.

Trump’ın olumsuz tutumu başkan için yeni siyasi çatışma yaratıyor

Mamdani'nin zaferi, seçim kampanyasının son günlerinde Mamdani'ye karşı kişisel olarak kampanya yürüten ABD Başkanı Donald Trump ile çatışma ortamına zemin hazırladı.

Trump, oylama sonrası resmi olmayan ilk sonuçlar açıklanmaya başladığı sırada, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'da Mamdani'yi "Komünist Aday" olarak nitelendirip New York şehrine federal fonları kesmekle tehdit eden bir dizi paylaşım yaptı.

Mamdani kazanırsa şehrin federal fonlarına "gerekli olan asgari miktar" dışında katkıda bulunmasının "düşük bir ihtimal" olduğunu ifade eden Trump, "Komünist birinin yönetiminde durum daha da kötüye gidebilir." dedi.

Mamdani, Trump'ın atıflarına zafer konuşmasında cevap vererek "Bir despotu yenmenin bir yolu varsa, o da onun iktidarını pekiştirmesine olanak tanıyan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yoludur." diye konuştu.

Mamdani'nin konuşmasından birkaç dakika sonra Trump "Ve böylece başladı." paylaşımını yaptı.

İkili arasındaki bu etkileşim, Mamdani'nin görev süresinin, önceki Demokrat belediye başkanları ile Cumhuriyetçi yönetimler arasındaki gergin ilişkiyi yansıtabileceği ifade edilirken, Mamdani'nin ilerici politikası göz önüne alındığında, bu risk daha da yükseliyor.

Yerel reformlar ve küresel sorunlar

New York'un Queens ilçesinden meclis üyesi olan Mamdani, Belediye Başkanı Eric Adams'ın yerine geçecek ve New York şehrinin en kozmopolit bölgesinden bu göreve gelen ilk lider olacak.

Tabandan örgütlenmeleriyle öne çıkan Uganda doğumlu Mamdani, bu seçimde eşitsizlik, ırk adaleti ve uygun fiyatlı konut sorunları tarafından şekillenen yeni nesil sol eğilimli Demokratları temsil etti.

Mamdani'nin seçim kampanyası özellikle 35 yaşın altındaki genç seçmenleri harekete geçirirken, şehir siyasetinde uzun süredir marjinalleştirilmiş Müslüman ve Güney Asya topluluklarının güçlü bir katılım sağlamasına yol açtı.

Anketler Filistin gösterilerine ve Filistin davasına destek veren Mamdani'nin Yahudi seçmenlerden de güçlü bir destek aldığını gösterdi. CNN sandık çıkış anketi, Mamdani'nin Yahudi kesimden yüzde 32 destek aldığını ortaya koydu.

Mamdani, fiyat uygunluğu ve sosyal eşitlik üzerine odaklanırken, kira sabitlemesi uygulanan dairelerde kira artışlarını dondurmayı, hızlı ve ücretsiz otobüs hizmeti sunmayı, her semtte belediyeye ait marketler açmayı ve ücretsiz çocuk bakım programlarını genişletmeyi vadediyor.

Hint bir ailenin çocuğu olarak New York'ta büyüyen Mamdani, şehir halkı için 200 bin yeni uygun fiyatlı konut inşa edilmesini, asgari ücretin artırılmasını ve polis müdahalesi olmadan akıl sağlığı ve şiddet içermeyen acil durumları ele almak üzere "toplum güvenliği departmanı" kurulmasını savunuyor.

Mamdani, bu programları finanse etmek için şirketlere ve şehrin en zengin yüzde 1'ine uygulanan vergilerin artırılmasını öneriyor. Eyalet yetkililerinin onayını gerektirecek bu planın muhalefetle karşılaşacağı öngörülüyor.

Mamdani'yi destekleyen ancak yeni vergilere karşı çıkan Vali Kathy Hochul, bu tür önlemlerin "başarısız olacağı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Mamdani'nin Filistin'e desteği

Yerel reformların ötesinde, Mamdani uluslararası meseleler hakkındaki açık sözlü görüşleriyle de ulusal düzeyde dikkatleri üzerine çekiyor.

Uzun süredir Filistinlilerin haklarını savunan Mamdani, Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 70 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da sert bir şekilde eleştiriyor.

Mamdani, daha önce, belediye başkanı olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrini uygulayarak uluslararası hukuku savunacağını söylemişti.

Mamdani'nin bu açıklaması, siyasi rakiplerinden ve Yahudi gruplardan şiddetli eleştiriler almış olsa da birçok Yahudi seçmen yine de kendisini seçimlerde destekledi.

Antisemitizm suçlamalarını reddeden Mamdani, bunların İsrail politikasına yönelik meşru eleştirileri susturma girişimi olduğunu savunmuştu.