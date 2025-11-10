Mamdani’nin zaferi sonrası New York’taki zenginler göç ediyor: Yeni adres belli oldu

New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani’nin servet sahiplerine yönelik vergi önerileri, şehrin en varlıklı sakinlerini Londra’ya taşınmayı düşünmeye itti.

Lüks emlak danışmanları, son haftalarda ABD’nin zengin kesiminden Londra’daki gayrimenkul taleplerinde belirgin bir artış gözlemlediklerini açıkladı.

“New York’taki pek çok müşteri artık şehirden ayrılmayı ciddi biçimde düşünüyor"

Sotheby’s International Realty yöneticilerinden Becky Fatemi, Mamdani’nin seçimlerde öne geçtiği dönemden itibaren Londra’daki emlak taleplerinin yüzde 28 arttığını belirterek, “New York’taki pek çok müşteri artık şehirden ayrılmayı ciddi biçimde düşünüyor. Kiralık dairelerden süper lüks malikanelere kadar geniş bir yelpazede ilgi görüyoruz. Amerikalılar Notting Hill ve South Kensington’da yaşamak istiyorlar” dedi.

34 bin varlıklı aileyi doğrudan etkileyecek

Kendini “sosyalist” olarak tanımlayan Mamdani, göreve gelir gelmez yaşam maliyetini düşürmeye ve yüksek gelirli kesimden daha fazla vergi alınmasına odaklanacağını belirtti.

Plana göre, yıllık geliri 1 milyon doların üzerindeki hanelere yüzde 2’lik ek vergi getirilecek. Bu da New York’taki yaklaşık 34 bin varlıklı aileyi doğrudan etkileyecek. Bu durum, bir dönem “Trump’tan kaçış” olarak anılan dönemde olduğu gibi, yeni bir “Mamdani göçü” yaşanabileceği yorumlarına yol açtı.

Zengin New Yorkluların Londra taşınma kararını İngiltere’nin vergi planları belirleyecek

Emlak danışmanlık şirketi Hamptons’ın özel ofis başkanı Joanna Cocking, “Londra’ya taşınmayı düşünen zengin New Yorkluların sayısında artış bekliyoruz; ancak İngiltere’nin de kendi servet vergisi planlarını tartıştığı unutulmamalı. Hükümetin yaklaşan bütçede neleri açıklayacağı, bu kişilerin kararlarını doğrudan etkileyecek” dedi.

Hazine yetkililerinin, 2 milyon sterlin üzerindeki mülkler için yeni bir ‘malikane vergisi’ veya ana konutlarda sermaye kazancı vergisi muafiyetinin kaldırılması gibi seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor.