  3. Mamdani'ye soruldu, Trump yanıtladı 'Trump'ın faşist olduğunu düşünüyor musunuz?'
Mamdani'ye soruldu, Trump yanıtladı 'Trump'ın faşist olduğunu düşünüyor musunuz?'

ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi Beyaz Saray'da kabul etti. Trump daha önce komünist dediği Mamdani hakkında olumlu açıklamaları ile dikkat çekti. Bir gazetecinin Mamdani'ye önceki açıklamalarını hatırlatarak 'Trump'ın gerçekten faşist olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sorması üzerine Trump devreye girerek "Benim için sorun değil' yanıtını verdi.

Trump ve Mamdani'nin Beyaz Saray'da basına kapalı görüşmesinin ardından basına yaptıkları açıklamalar sırasındaki samimi pozları dikkat çekti.

Mamdani'ye soruldu, Trump yanıtladı 'Trump'ın faşist olduğunu düşünüyor musunuz?' - Resim : 1

Seçim öncesi Mamdani'ye defalarca komünist olarak nitelendiren Trump, Demokrat Sosyalist Partili Mandani'nin memleketi için "gerçekten harika bir belediye başkanı" olacağını söyledi.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmede Mamdani'yi tebrik ettiğini ve  Mamdani'nin New Yorklular için fiyatların düşürülmesine yardımcı olacağına söz verdiğini söyledi.

Trump, Mamdani için "Umarım gerçekten harika bir belediye başkanınız olur. Ne kadar iyi iş çıkarırsa, o kadar mutlu olurum" dedi.

Mamdani de toplantıyı "verimli" olarak nitelendirdi. Mandani, New Yorkluların, Amerika Birleşik Devletleri'nin en pahalı şehrinde yaşam mücadelesi verdiklerini ve uygun fiyatlı yaşam sunulasına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Mamdani, "Kiradan, market alışverişinden, kamu hizmetlerinden bahsettik. İnsanların evlerinden atılmamalarının farklı yollarından bahsettik. Başkan'la geçirdiğim zamandan ve sohbetten memnun kaldım. New Yorklular için bu uygunluğu sağlamak üzere birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum," dedi.

Gazetecilerden köşeye sıkıştıran sorular

Trump, Mamdani'yi "komünist" olarak nitelendiren önceki yorumlarının sorulması üzerine Mamdani'nin görüşlerinin gelecekte değişebileceğini ima etti. 

Mamdani'nin daha önce Trump'ı "despot" demesinin hatırlatılmasının sorasındra Trump gazetecilere Mamdani'yi savunarak "Bana despottan çok daha kötüleri söylendi, bu yüzden bu o kadar da aşağılayıcı değil" dedi.

Bir başka muhabirin Mamdani'ye, daha önce Başkan Trump'a "faşist" dediği açıklamalarını "onaylayıp onaylamadığını" sormasının ardından ise Trump bir kez daha Mamdadi'nin imdadına yetişerek ""Sorun değil, sadece 'evet' diyebilirsin," dedi.

