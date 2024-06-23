Manchester'da elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda uçuşun iptali bekleniyor

İngiltere'deki Manchester Havalimanı'ndan bir sözcü, bölgede yaşanan elektrik kesintisinin havalimanındaki faaliyetleri sekteye uğrattığını, bu sebeple bazı uçuş iptalleri yapılabileceğini ve ciddi gecikmeler yaşanabileceğini açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, havalimanında, özellikle de 1 ve 2 numaralı terminallerden yapılması planlanan uçuşların gecikmesi ya da iptal edilmesi bekleniyor.

Havalimanının da elektrik kesintisinden olumsuz etkilendiğini ilk olarak Sky News kamuoyuna duyurmuştu. Haberde, elektrik tedarikindeki bir sorunun havalimanı da dahil olmak üzere bir dizi diğer binayı etkilediği belirtilmişti. Habere göre, bölgeye yeniden elektrik verilmeye başlansa da kesintinin etkilerinin gün boyu sürmesi bekleniyor.

Manchester Havalimanı Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, "Terminal 1 ve 2'den seyahat edecek yolcuların havalimanına gelmeden önce havayolu şirketleri ile iletişime geçmeleri tavsiye edilir. Terminal 3'ten seyahat edecek yolcular, havayolu şirketi tarafından aksi belirtilmediği sürece normal şekilde havalimanına gelmelidir; ancak gecikmelerden etkilenebilirler" ifadelerini kullandı.