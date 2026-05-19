Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde şok gelişme: Oğlu cinayet şüphesiyle tutuklandı

İspanyol yetkililer, moda perakendecisi Mango'nun kurucusu Isak Andic'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir adım attı.

Aralık 2024'te hayatını kaybeden milyarder Isak Andic'in oğlu Jonathan Andic, babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

Ne oldu?

Tekstil patronunun ölümü ilk başlarda trajik bir dağ kazası olarak değerlendirilmişti.

Barselona yakınlarındaki Collbató'da bulunan Salnitre (Montserrat) mağaraları civarında oğluyla birlikte yürüyüş yaparken uçurumdan düştüğü açıklanmıştı.

Jonathan Andic'in o dönemki ilk ifadesine göre babası, patikalardan birinde kazara kayarak yaklaşık 100 metreden (bazı kaynaklara göre 150 metre) aşağı düşmüştü.

Soruşturma derinleşti, çelişkiler ortaya çıktı

Kazanın ardından helikopterlerin ve arama kurtarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı bir acil durum operasyonu başlatılmış ancak çoklu yaralanmalar yaşayan Isak Andic olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Bir yılı aşkın süredir devam eden soruşturmaların ardından tutuklama kararı geldi.

Müfettişler, Jonathan Andic'in ifadelerindeki tutarsızlıklar ve elde edilen diğer deliller üzerine olayı derinlemesine incelemeye başladı.

İspanyol medyasında yer alan iddialara göre baba-oğul arasında gergin bir ilişki vardı ve olaydan kısa bir süre önce ciddi bir tartışma yaşamışlardı.

Katalan bölge polisi Mossos d'Esquadra'nın sözcüsü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada tutuklamayı doğruladı.

Sözcü, "Jonathan Andic'in, babası Isak Andic'i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındığını teyit edebilirim" ifadesini kullandı.

45 yaşındaki Jonathan Andic'in, sorgulanmak üzere Barselona yakınlarındaki Martorell kentinde bir hakimin karşısına çıkması bekleniyor.

Soruşturma kapatılıp yeniden açıldı

Mango'nun kurucusunun ölümüyle ilgili ilk soruşturma, bir hakimin herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirtmesi üzerine Ocak 2025'te kapatılmıştı. Ancak daha sonra dosya yeniden açıldı.

Polis ekipleri Jonathan Andic ile kız kardeşleri Judith ve Sarah Andic'in cep telefonlarını incelemeye aldı.

Geçtiğimiz yıl Andic ailesi, yerel basında çıkan olası bir cinayet soruşturması haberlerinin ardından Jonathan'ın masumiyetine inandıklarını belirten bir açıklama yapmıştı.

Aile, "Bugüne kadar olduğu gibi yetkili makamlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu sürecin en kısa sürede sonuçlanacağına ve Jonathan Andic'in masumiyetini kanıtlayacağına güveniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün aileden tutuklamaya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Aile sözcüsü, Jonathan Andic'in 14 Aralık 2024'te meydana gelen kaza ile ilgili olarak mahkemeye çıktığını belirtti.

Ayrıca dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğu için daha fazla detay veremeyeceklerini ve işbirliklerinin eksiksiz devam edeceğini vurguladı.

Jonathan Andic, babasının ölümünün ardından Mango'nun yönetim kurulu başkan yardımcılığına ve holding şirketi MNG'nin başkanlığına getirilmişti.

Kız kardeşleri Judith ve Sarah ise MNG'nin başkan yardımcıları olarak atanmıştı.

Ayrıca İcra Kurulu Başkanı Toni Ruiz de Andic'in ölümünden sonra yönetim kurulu başkanı olmuştu.

Isak Andic'in hayatı

1953 yılında İstanbul'da Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Isak Andic, 14 yaşında Katalonya'ya taşındı. Üç yıl sonra sokak pazarlarında kıyafet ve ayakkabı satmaya başlayan Andic, kısa sürede işlerini büyüterek moda mağazaları açtı.

1984 yılında kardeşi Nahman'ın yardımıyla Barselona'da Mango'yu kurarak devasa bir tekstil imparatorluğunun temellerini attı.

Mango, zamanla Zara gibi diğer İspanyol şirketleriyle birlikte uluslararası alanda rekabet edebilir hale geldi.

Forbes verilerine göre ölümü sırasında 4,5 milyar dolarlık serveti bulunan Andic, markanın imajını Kate Moss, Claudia Schiffer, Naomi Campbell ve Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü modellerle çalışarak yükseltti.

Ayrıca İspanya Kraliçesi Letizia'nın da yakın arkadaşları arasında yer alan Andic, vefat ettiğinde Kraliçe tarafından saygıyla anılmıştı.