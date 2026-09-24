Manş Denizi’nde skandal görüntü: Göçmen botunu bıçakla kesti (Video)

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The Guardian'da yer alan habere göre "Danny Tommo" adıyla bilinen Thomas'ın, salı günü öğleden sonra Fransa'dan sığınmacıları taşıyan iki şişme botu takip ettiği ve bu sırada kendisini videoya kaydettiği belirtildi.

Botun yan tarafına defalarca bıçak sapladı

Görüntülerde Thomas'ın, yolcular tarafından terk edilen can yeleklerinin bulunduğu bota yaklaştığı ve bıçağıyla botun yan tarafına defalarca darbe vurduğu görülüyor.

Botun havasının inmeye başladığı duyulurken Thomas'ın, turuncu renkli kıyafet giyen bir kurtarma görevlisine bottan çıkması yönünde bağırdığı duyuluyor.

Thomas'ın müdahale sırasında, "Burası İngiltere. Burası artık Fransa değil" dediği, kurtarma görevlisini fark ettikten sonra ise "Bottan in. Bottan inmek için vaktin var" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kurtarma görevlisinin daha büyük bir acil durum teknesine geçtiği görülürken Thomas'ın teknesinin bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Polis soruşturma başlattı

Hampshire ve Isle of Wight Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Olayın ardından salı gecesi Gosport'ta da göçmen karşıtı protesto düzenlendi. Protestoda bir acil durum çalışanına saldırı ve ağır izinsiz giriş şüphesiyle 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiliz kurtarma ekiplerinin, Fransa sahil güvenliğinin yardım teklifini reddeden göçmenleri almak üzere bölgeye gönderildiği belirtildi.

Yaklaşık 60 göçmen 33 saatten fazla denizde kaldı

Fransa sahil güvenliği daha önce yaptığı açıklamada, küçük bir bottaki yaklaşık 60 göçmenin tehlikeli koşullarda 33 saatten fazla denizde kaldığını bildirmişti.

Açıklamada, göçmenlerin İngiltere'ye ulaşmak konusunda kararlı oldukları ve bu nedenle yardım teklifini reddettikleri ifade edilmişti.

Göçmenlerin Gosport'a götürülmesinin beklenmesi, bölgede göçmen karşıtı protestoların düzenlenmesine yol açtı. Bunun üzerine sahil boyunca doğuya ilerleyen teknenin çarşamba sabahı Dover'a ulaştığı belirtildi.

Yardım kuruluşlarından tepki

Yardım kuruluşları Thomas'ın eylemlerini kınadı.

Göçmenlerin Refahı Ortak Konseyi, olayı "şiddet içeren ve tehlikeli" bir eylem olarak nitelendirdi.

Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk grubu da sosyal medya paylaşımında Thomas'ın eylemlerine tepki gösterdi. Grup, Thomas'ın geçmişte bıçaklı saldırı suçundan hüküm giydiğini belirterek, içinde bir acil durum görevlisinin bulunduğu botu bıçakladığı görüntüleri eleştirdi.

Thomas'ın geçmişinde hapis cezası bulunuyor

Göçmen karşıtı Vatansever Platformu grubunun kurucusu ve siyasi aktivist Tommy Robinson'ın çalışma arkadaşı olarak tanımlanan Thomas'ın, Portsmouth'taki son protestolarda ve Dover'daki gösterilerde aktif rol aldığı belirtildi.

Thomas'ın eylemlerini düzenli olarak sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı aktarıldı.

Thomas'ın 2016 yılında adam kaçırmaya teşebbüs suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Portsmouth Kraliyet Mahkemesi kayıtlarına göre Thomas ve iki suç ortağı, uyuşturucu çalmakla suçladıkları bir kişinin evine bıçaklarla baskın düzenledi.

Manş Denizi'nde küçük bot geçişleri sürüyor

İngiltere makamlarının, küçük botlarla ülkeye gelen göçmenlerle sahilin daha iç kesimlerinde ilgilenmeye yönelik planlar üzerinde çalıştığı belirtildi.

Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 17 bin 480 göçmenin küçük botlarla Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştığı aktarıldı. Bu sayının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 daha düşük olduğu bildirildi.

İngiliz hükümeti ise Sınır Güvenlik Komutanlığının sınırları korumak amacıyla 24 saat görev yaptığını belirtti.

Hükümet sözcüsü, küçük botlarla ülkeye gelen kişilerin gözaltına alınması, kontrollerinin yapılması ve gerekli işlemlerin uygulanmasının sürdürüleceğini söyledi.