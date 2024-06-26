Mark Rutte, NATO'nun yeni Genel Sekreteri oldu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO’nun yeni Genel Sekreteri olarak seçildi. Rutte, Jens Stoltenberg'den görevi 1 Ekim'de devralacak.

Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta yarışı bıraktığını açıklamasının ardından bugün resmileşti.

NATO'nun eski lideri Stoltenberg, halefi Rutte'yı̇ "gerçek Transatlantı̇kçı̇, güçlü lı̇der ve uzlaşı kurucu" sözleriyle övdü.

Türkiye, nisan ayında, yeni liderlik için Rutte'yi desteklediğini ittifak üyelerine bildirmişti. Rutte, 26 Nisan'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Rutte, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'da çok önemli bir müttefik olduğunu ve ABD'nin ardından NATO bünyesindeki en büyük ikinci askeri gücü temsil ettiğini ifade etmişti.