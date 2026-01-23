Markanın adeta "reklam yüzü" oldu: Macron'un taktığı güneş gözlüğünün firmasının hisseleri fırladı

Davos Zirvesi’nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump’ın Avrupa’ya yönelik gümrük tehditlerini sert sözlerle eleştirirken taktığı mavi yansıtmalı pilot gözlükler de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta güney Fransa’daki bir askeri etkinlikte makyaja benzer belirgin bir kızarıklıkla görüntülenmişti ve benzer gözlükler takmıştı.

Askerlerle konuşurken durumunu hafifseyen Macron, rahatsızlığının “tamamen önemsiz” olduğunu söyleyip, “Gözümün bu çirkin görünümü için özür dilerim” demişti. Şaka yoluyla da “Bu bir kaplan gözü (l’oeil du tigre). Kararlılığın işaretidir” ifadelerini kullanmıştı.

Markanın adeta "reklam yüzü" oldu

Reuters’ın haberine göre İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) da güneş gözlükleriyle katılan Macron markanın adeta "reklam yüzü" oldu.

Pilot güneş gözlüğü markası Henry Jullien’in üreticisi iVision Tech firmasının hisseleri dün (22 Ocak) yüzde 28 oranında değer kazandı.

İtalyan şirket artışla piyasa değerine yaklaşık 3,5 milyon Euro (yaklaşık 151,7 milyon lira) ekledi.