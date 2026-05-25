  3. Market sektörünün babası olarak tanınan Suzuki, hayatını kaybetti
Japonya'da 7-Eleven zincirini kurarak ülkenin en büyük market zinciri haline getirmedeki öncü rolüyle tanınan ve market sektörünün babası olarak bilinen Toshifumi Suzuki, 18 Mayıs'ta 93 yaşında hayatını kaybetti.

Suzuki, ölümünden önce, 7-Eleven mağazalarını işleten büyük Japon perakende şirketi Seven & i Holdings'te fahri danışman olarak görev yapıyordu.

1963'te perakende şirketi Ito-Yokado'ya katıldı ve daha sonra Seven-Eleven Japan adını alan York Seven'ın kuruluşunda yer aldı. Ülkedeki ilk market, 1974'te Tokyo'nun Toyosu bölgesinde açılan bir 7-Eleven'dı.

Merkezi 7-Eleven'da bulunan Seven & i Holdings, süpermarketler, mağazalar ve restoranları kapsayan Japonya'nın önde gelen perakende gruplarından biri haline geldi. Suzuki'nin liderliğinde şirket, satış noktası (POS) sistemleri, ATM hizmetleri ve fatura ödeme fonksiyonları da dahil olmak üzere marketlerde bir dizi yeni hizmet sunmaya başladı.

2016 yılında, liderliğini yaptığı grup personel planının reddedilmesinin ardından, başkanlık ve CEO görevlerinden istifa etti ve fahri danışmanlık görevini üstlendi.

