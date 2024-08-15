Marketlere fiyat yasağı ABD seçimlerinde Harris'in vaadi oldu

ABD'de Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "gıda ve bakkaliye sektörlerinde kurumsal fiyat artışına" yönelik ilk federal yasağı önermeyi planlıyor.

Harris'in kampanyasından yapılan açıklamada, "Rekabetçi piyasalarda adil fiyatlandırma ile iş yapma maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyatlar arasında büyük bir fark vardır. Amerikalılar bu farkı market faturalarında görebilirler” denildi.

Önerilen yasak, Demokrat başkan adayının cuma günü savaş bölgesi Kuzey Carolina'da bir kampanya mitinginde açıklamayı planladığı daha geniş bir ekonomi politikası platformunun bir parçası.

Harris ayrıca, başkan seçilmesi halinde, yönetimini, büyük süpermarketler ve gıda üreticileri arasındaki potansiyel birleşmeleri, "Özellikle önerilen birleşmenin tüketiciler için market fiyatlarını artırma riski açısından" daha fazla incelemeye yönlendireceğini taahhüt edecek.

Harris'in planı, bir dizi sektörde tüketici korumalarına öncelik veren ve birkaç büyük şirket birleşmesini engellemek için dava açan Biden'ın genel düzenleme yaklaşımı içinde yer alıyor.

Mart ayında Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu arasında ortak bir girişim olan "Haksız ve Yasadışı Fiyatlandırma Üzerine Strike Force" başlattı.