Marketlerin soğutucularını 50 dereceye çıkardılar: Tonlarca gıda imha edildi

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Paris Savcılığı, ülke genelindeki büyük gıda perakendecilerinin bağlantılı soğutma sistemlerini etkileyen geniş çaplı siber saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Saldırıda bazı marketlerin soğutma sistemlerindeki sıcaklığın gece boyunca uzaktan değiştirilerek 50 dereceye kadar yükseltildiği bildirildi.

Intermarché'nin sahibi Les Mousquetaires grubu, yaklaşık 150 mağazasının saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Bazı soğutuculardaki sıcaklığın altı saat boyunca 50 dereceye ulaştığı belirtilirken, gıda güvenliği riskini ortadan kaldırmak amacıyla etkilenen ürünlerin tamamının imha edildiği kaydedildi.

Carrefour da saldırıdan etkilendi

Coopérative U Üst Yöneticisi Dominique Schelcher, zincire bağlı mağazaların soğutma sistemlerinin de saldırıdan etkilendiğini doğruladı. Schelcher, taze ürünlerin korunması ve ülkenin gıda tedariki açısından kritik öneme sahip ekipmanların hedef alınmasını “son derece ciddi ve eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.

Carrefour ise 80 mağazasının saldırıdan etkilendiğini açıkladı. Diğer market zincirlerinin de olaydan etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.

Fransa'nın Alsace bölgesindeki iki markette toplam 270 bin Euro'luk kayıp yaşandı. Ülke genelindeki gıda kayıplarının maliyetinin birkaç milyon Euro'ya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ancak toplam zarara ilişkin kesinleşmiş bir bilanço henüz açıklanmadı.

Fransa'da soruşturma genişletildi

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu'nun talimatıyla Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (ANSSI) da soruşturmaya dahil oldu. Yetkililer, saldırının başka Avrupa ülkelerini veya şirketleri etkileyip etkilemediğini araştırıyor.

Hollanda'da Albert Heijn'in dağıtımları aksadı

Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri Albert Heijn'in bazı dağıtım merkezlerinde yaşanan ayrı bir BT güvenlik olayı da lojistik faaliyetlerde aksamalara neden oldu. Şirket, bilgi işlem altyapısını korumak amacıyla bazı sistemlerini önlem olarak devre dışı bıraktı.

Kesinti, Albert Heijn'in yanı sıra aynı gruba bağlı Etos ve Gall & Gall zincirlerinin internet sitelerini ve mobil uygulamalarını da etkiledi. Lojistik sistemlerdeki aksama nedeniyle çevrim içi market siparişlerinin teslimatı geçici olarak durduruldu. Fiziksel mağazalar ise açık kaldı.

Albert Heijn Üst Yöneticisi Margaret Versteden van Duijn, Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada, bazı dağıtım merkezlerinde çalışmaların tamamen durduğunu belirtti.

Ürün eksikliği yaşanabilir

Versteden van Duijn, kesintinin uzaması halinde mağazalardaki ürün eksikliklerinin artabileceği uyarısında bulundu. Ürün bulunabilirliğinin mağazadan mağazaya değişebileceğini ifade etti.

Şirket, olayın nedenine ilişkin incelemenin devam ettiğini ve sistemlere yetkisiz erişim sağlanıp sağlanmadığının henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Fransa'daki soğutma sistemlerini hedef alan saldırı ile Hollanda'daki BT güvenlik olayı arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığı henüz belirlenemedi.