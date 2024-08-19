Matthew Perry'nin ölmeden önceki sözleri ortaya çıktı

'Friends' dizisinde canlandırdığı "Chandler Bing" karakteri ile tanınan Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili devam eden soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı. Devam eden soruşturmadaki yeni belgelerde oyuncunun son sözleri ortaya çıktı.

Ntv'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre, belgelerde Perry'nin, asistanı Kenneth Iwamasa'ya "Bana yüksek bir dozda ketamin ver" dediği yer aldı. Oyuncu ayrıca yardımcısından jakuziyi hazırlamasını istedi.

Belgeler ayrıca Perry'nin ölümünden önce evinde iki kez baygın halde bulunduğunu da ortaya çıkardı.

Ne olmuştu?

Matthew Perry, 28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulundu. 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.

Oyuncunun ölümü kaza olarak nitelendirilirken; Los Angeles polisi, aktörün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişinin tutuklandı.

Perry'nin asistanı da dahil olmak üzere sanıklardan üçü uyuşturucu suçlamaları kabul ederken, diğer ikisi - bir doktor ve "Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen bir kadın - tutuklandı.