'Mavi ejderha' alarmı: Nadir görülüyor, çok zehirli! Plajlar kapatıldı
Akdeniz’de çok nadir görülen mavi ejderha, insanların yoğun olarak uğradığı bir plajda ortaya çıktı, paniğe neden oldu, plajlar kapatıldı. Oldukça zehirli olan mavi ejderha, temas halinde ciltte ağrılı yanıklara yol açıyor.
İspanya’nın güneydoğusundaki Guardamar del Segura kasabasında denizde iki zehirli “mavi ejderha” (Glaucus atlanticus) görüldü, belediye plajları geçici olarak kapatıldı.
Çok zehirli, temas halinde ağrılı yanıklara neden oluyor
CNN World'den edinilen bilgilere göre yerel polis, söz konusu deniz canlısının temas halinde ciltte ağrılı yanıklara yol açabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.
Çarşamba günü alınan yasak kararı perşembe günü itibarıyla kaldırıldı ancak yetkililer temkinli olunmasını istiyor.
Çok nadir görülüyor
Nadir olarak Akdeniz’de görülen mavi ejderhaların, normalde Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu’nda yaşadığı ifade edildi.
Belediye Başkanı José Luis Sáez, görüldüğü takdirde yetkililere haber verilmesi gerektiğini, dokunulmaması gerektiğini ve temas halinde tıbbi yardım alınmasını tavsiye etti.