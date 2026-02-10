Maxwell, Epstein hakkındaki soruları cevaplamayı reddetti

Cumhuriyetçi Komite Başkanı James Comer, Maxwell’in “beklendiği gibi” susma hakkına başvurduğunu belirterek bunun “hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.

Comer, Maxwell ve Jeffrey Epstein’ın işlediği suçlar ile olası iş birlikçilerine dair pek çok soru yöneltmek istediklerini ifade etti.

ABD Anayasası’nın Beşinci Değişikliği, kişilerin yemin altında kendilerini suçlayabilecek sorulara yanıt vermekten kaçınmasına imkân tanıyor.

“Af kampanyası yaptı” iddiası

Demokrat Temsilci Melanie Stansbury, Maxwell’in oturumu “af talebi için bir fırsata çevirdiğini” öne sürdü.

Maxwell’in avukatı David Oscar Markus ise daha önce yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump tarafından af verilmesi halinde müvekkilinin “tam ve dürüst şekilde konuşmaya hazır” olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray ise Maxwell’e herhangi bir af ya da kolaylık sağlanmasının gündemde olmadığını daha önce duyurmuştu.

Mağdurlardan uyarı: Temkinli olun

Epstein mağdurlarından oluşan bir grup, Maxwell’in ifadesine temkinli yaklaşılması çağrısında bulundu.

Grup, Maxwell’in insan ticareti ağındaki “güçlü isimleri” açıklamayı reddettiğini ve kolluk kuvvetleriyle anlamlı iş birliği yapmadığını savundu.

“Ortak suçlular” tartışması

Demokrat Temsilci Ro Khanna, Maxwell’e daha önce sunduğu bir mahkeme belgesinde yer alan “isimleri açıklanan dört ortak suçlu ve iddianameye dahil edilmeyen 25 kişi” hakkında soru yöneltmeyi planladığını açıkladı.

Khanna ayrıca Maxwell ile Epstein’ın Donald Trump’la olan sosyal ilişkisine ve olası bir af konusunun savunma ekibiyle görüşülüp görüşülmediğine dair sorular hazırladığını bildirdi.

Trump, Epstein’la ilgili herhangi bir suçlamayı reddediyor; mağdurlar tarafından da kendisine yöneltilmiş bir suç isnadı bulunmadığı belirtiliyor.

Önceki görüşmede farklı tutum

Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Maxwell, Temmuz ayında yapılan başka bir görüşmede susma hakkını kullanmamış ve Donald Trump ya da eski Başkan Bill Clinton’ın uygunsuz bir davranışına tanık olmadığını söylemişti.

Ayrıca kamuoyunda konuşulan bir “Epstein müşteri listesi”nin var olmadığını ifade etmişti.

Yeni belgeler gündemde

İfade süreci, ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein soruşturmasına ilişkin milyonlarca sayfalık yeni belgeyi yayımlamasının ardından gerçekleşti.

Yaklaşık üç milyon sayfalık sansürsüz belgelerin Kongre üyeleri tarafından bakanlıkta incelenebileceği bildirildi.

Adalet yetkilileri, saklanan gizli bir isim listesi bulunduğu ya da bilinen kişilerin bilinçli şekilde yargılanmadığı yönündeki iddiaları reddediyor.

Dava geçmişi

Ghislaine Maxwell, 2021’de Epstein için reşit olmayan kızları tuzağa düşürmedeki rolü nedeniyle suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein ise 2019’da cezaevinde ölü bulunmuştu.

Maxwell’in federal yetkililere yalan söylediği iddiaları da bulunuyor.