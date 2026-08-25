Mazlum Abdi duyurdu: Terör örgütü YPG/SDG feshedildi

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Suriye Demokratik Güçleri (SDG) feshedildi. SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye’nin başkenti Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında SDG’nin bağımsız askeri güç olarak feshedildiğini duyurdu.

Abdi, Suriye’nin geçici Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile varılan anlaşma doğrultusunda SDG güçlerinin Suriye ordusundaki tugaylara katılım sürecinin tamamlandığını belirtti.

“Bugün itibarıyla Suriye Demokratik Güçleri’nin görevinin sona erdiğini ilan ediyoruz” diyen Abdi, “SDG’nin bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini tam bir sorumlulukla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

“Silah zamanından barış zamanına”

SDG’nin kuruluşundan bu yana Suriye’de Baas yönetimine ve ardından IŞİD’e karşı mücadelede rol oynadığını söyleyen Abdi, yeni dönemi “savaş meydanlarından inşa meydanlarına” geçiş olarak tanımladı.

Abdi, “Bugün Suriye tarihinde önemli bir sayfayı kapatıyor; barış, istikrar ve vatanın yeniden inşası için yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.

SDG’nin askeri, güvenlik ve idari kurumlarının Şam yönetimine entegrasyonunun tamamlandığı birkaç gün önce de açıklanmıştı. Abdi’nin son açıklamasıyla birlikte SDG’nin ayrı bir askeri örgüt olarak varlığının sona erdiği de resmen duyurulmuş oldu.

“Kürtçe eğitim hakkı korunacak”

Abdi, Şam yönetimiyle görüşmelerde Kürtlerin anadilde eğitim hakkının da ele alındığını söyledi.

Kürtçe eğitimi “halkımızın on yıllardır uğrunda çabaladığı en önemli haklardan biri” olarak nitelendiren Abdi, Şara’nın bu hakkın korunacağını çeşitli vesilelerle ifade ettiğini belirtti.

Abdi, geçtiğimiz günlerde Rûdaw’a verdiği özel röportajda SDG’nin Suriye ordusuna katılım sürecinin bu ay içinde tamamlanmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

SDG ile Şam yönetimi, 10 Mart 2025’te sekiz maddelik bir entegrasyon anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma; kuzeydoğu Suriye’deki sınır kapıları, Kamışlı Havalimanı, petrol sahaları ile diğer sivil ve askeri kurumların merkezi devlet yapısına dahil edilmesini öngörüyordu. Buna karşılık Kürtlere vatandaşlık verilmesi, anayasal haklarının güvence altına alınması, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve ülke genelinde ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varılmıştı.