Mazlum Abdi - Şara görüşmesi sona erdi: Olumlu sonuç yok

Terör örgütü PYD yaptığı açıklamada görüşmenin olumsuz sonuçlandığı belirtti.

PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin başkanlık konseyi üyesi Foza Yusuf, "Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşen ateşkes ve entegrasyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını" söyledi.

Yusuf, “Her yerde çatışmalar var. Ahmed Şara’nın dün aldığı kararların hiç biri sahada uygulanmadı. Bize tam bir teslimiyet dayatılıyor. Biz de bunu asla kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.

Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi

Ateşkes anlaşması yapılmıştı

SDG ile Şam yönetimi arasında haftalarca süren çatışmaların ardından, 18 Ocak Pazar günü taraflar ateşkes anlaşması imzaladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın duyurduğu 14 maddelik anlaşma ile Fırat Nehri'nin doğusunda SDG kontrolündeki bölgelerin Şam yönetimine devredileceği açıklandı.