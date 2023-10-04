McCarthy tarihi oylamayla görevden alındı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Parti mensubu Kevin McCarthy, parti içinde çıkan anlaşmazlığın ardından Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamayla görevden alındı.

Böylece ABD siyasi tarihinde ilk defa Temsilciler Meclisi, başkanını görevden almış oldu. Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'nde yasama faaliyetlerine ara verilecek.

Küçük bir grup olan aşırı muhafazakarların başını çektiği Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, McCarthy'nin Mayıs ayında Başkan Joe Biden ile müzakere ettiği 2024 mali yılı harcama planını reddediyorlardı.

Cumhuriyetçiler içindeki aşırı sağcılar, devlet hizmetlerinin devam etmesini sağlayacak ödenek tasarısını geçirmek için Demokratlarla birlikte oy kullanan McCarthy'e karşı dün isyan bayrağı açtılar.

Cumhuriyetçilerin aşırı sağ kanadını temsil eden Matt Gaetz, dün McCarthy'i görevden almak üzere tasarı sundu. Oylamada sekiz Cumhuriyetçi Demokratlarla birlikte oy kullandı.

McCarthy gazetecilere yaptığı açıklamada "İnandığım şey için mücadele ettim. Mücadeleye devam edebileceğime inanıyorum ama belki farklı bir şekilde" dedi.

McCarthy'nin ardından yerine kimin geçeceği henüz belli değil. Steve Scalise ve Tom Emmer gibi diğer Cumhuriyetçi liderler aday olabileceği düşünülse de ikisi de Temsilciler Meclisi başkanlığı görevini isteyip istemediklerini açıkça belirtmediler.

McCarthy'nin ardından Cumhuriyetçi Patrick McHenry, başkanlık görevini geçici olarak yürütecek.