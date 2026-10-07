Meclis reddetti Sanchez bypass etti: İspanya'da konut kararnameleri yürürlükte

İspanya hükümeti, ülke genelinde derinleşen konut sorununa çözüm sunmak amacıyla hazırladığı tasarıların meclis engeline takılması üzerine harekete geçti. Erken genel seçim ilanının hemen ertesi gününde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konut krizini öncelikli gündem maddesi olarak ele alan Başbakan Pedro Sanchez, kabineden geçen iki yeni kararnameyle süreci ilerlettiklerini bildirdi. Görev sürelerinin sonuna kadar ülkeyi yönetme sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Sanchez, Başbakanlık resmi konutunda kameraların karşısına geçti.

İlk evini alacak vatandaşlara 10 milyar euroluk dev kredi hattı

Başbakan Sanchez, meclis tarafından reddedilen yasa paketlerindeki temel unsurları muhafaza ettiklerini dile getirdi. Yeni adımlar arasındaki en dikkat çekici yeniliğin finansman tarafında olduğunu kaydeden Sanchez, yaşamında ilk defa ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için 50 bin euroya varan faizsiz kredi imkanı sunulacağını paylaştı. Hükümet, bu destek mekanizmasını işletmek üzere 10 milyar euroluk devasa bir finansman hattını devreye alacak.

"Konut krizi ideolojik değil insani bir mesele"

Toplam 21 ayrı başlık altında toplanan paketi kamuoyuna tanıtan İspanya Başbakanı, yaşanan konut sıkıntısının siyasi görüşlerin ötesinde insani bir boyut taşıdığını vurguladı. Geçtiğimiz günlerde evinden çıkarılan yaşlı bir vatandaşın durumunu emsal gösteren Sanchez, bu tür mağduriyetlerin tekrar etmemesi gerektiğini beyan etti. Hazırlanan adımların tek başına tüm krizi bitirmeyeceğini ancak acil rahatlama sağlayacağını savunan Sanchez, konut erişim problemlerinin birçok Avrupa ülkesinde ortak bir sorun olarak görüldüğüne işaret etti.