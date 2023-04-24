Medvedev: "İhracata yasak gelirse, tahıl anlaşması iptal edilir"
Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, G7 ülkelerinin ihracat yasağı uygulaması halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasını iptal edeceği uyarısında bulunurken, Japon kaynaklara dayandırılan haberlere göre G7 ülkeleri Rusya'ya ihracatı neredeyse tamamen yasaklamayı düşünüyor.
Rusya eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, G7 ülkelerinin Rusya'ya yönelik ihracat yasağı uygulaması halinde Moskova'nın Ukrayna'dan hayati öneme sahip tahıl ihracatını sağlayan Karadeniz Tahıl anlaşmasını feshedeceği konusunda uyarıda bulundu.
Japon Kyodo haber ajansının Japon hükümet kaynaklarına dayandırıdığı haberine göre, G7 ülkeleri neredeyse tamamen Rusya'ya ihracat yasağı uygulamayı düşünüyor. Rusya ise, 18 Mayıs'ta süresi dolacak olan tahıl anlaşmasına katılımını geri çekme tehdidinde bulunuyor.