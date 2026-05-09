Medya patronluğundan dev arazi yatırımcılığına

CNN’in kurucusu Ted Turner, medya sektöründen elde ettiği dev serveti yıllar içinde arazi yatırımlarına yönlendirerek ABD’nin en büyük özel toprak sahiplerinden biri haline geldi. Wall Street Journal’ın haberine göre, Turner’ın yaklaşık 2 milyon dönüm araziye sahip olduğu ve bu büyüklükle ülkenin en büyük dördüncü özel arazi sahibi konumunda bulunduğu belirtildi.

87 yaşında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Turner’ın arazileri Montana, New Mexico, Nebraska, Kansas, South Dakota ve South Carolina dahil en az altı eyalete yayılıyor. Turner’ın yıllar önce söylediği “Satın almaktan hoşlandığım tek şey toprak, çünkü kalıcı olan tek şey o” sözü ise yatırım yaklaşımını özetleyen ifadelerden biri olarak öne çıkıyor.

CNN’den çiftlik imparatorluğuna

Cincinnati’de doğan Turner, babasından devraldığı şirketi Turner Yayıncılık Sistemleri adlı medya devine dönüştürdü. CNN’i kurarak 24 saatlik haber yayıncılığı dönemini başlatan Turner, şirketi 1995 yılında Time Warner’a sattıktan sonra servetinin önemli bölümünü arazi yatırımlarına ayırdı.

İlk büyük arazi yatırımını 1980’lerde Montana’daki yaklaşık 5 bin dönümlük bir balıkçılık arazisiyle yapan Turner’ın bu arazi için yaklaşık 500 bin dolar ödediği belirtildi. Ardından 1989’da Montana’daki 113 bin dönümlük Flying D Ranch’i yaklaşık 21 milyon dolara satın aldı. Bu satışın, dönemin en yüksek fiyatlı çiftlik anlaşmalarından biri olduğu ifade edildi.

45 bin bizonluk dev sürü

Şirketinin bünyesinde 13 büyük çiftlik işleten Turner’ın arazilerinde yaklaşık 45 bin bizon bulunduğu belirtildi. Sonraki arazi yatırımlarının önemli bölümünün, 19. yüzyılda yok olma noktasına gelen bizon nüfusunu yeniden büyütme hedefiyle bağlantılı olduğu ifade edildi.

Land Report editörü Eric O’Keefe, Turner’ın diğer büyük arazi sahiplerinden farklı olarak topraklarını hem ekonomik olarak üretken hem de çevresel açıdan dayanıklı hale getirmeye çalıştığını söyledi.

Arazi yatırımları yüz milyonlarca dolarlık değere ulaştı

Turner’ın en dikkat çeken yatırımlarından biri New Mexico’daki yaklaşık 558 bin dönümlük Vermejo Park Ranch oldu. Turner’ın bu araziyi yaklaşık 100 milyon dolara satın aldığı, günümüzde ise değerinin 500 milyon doların üzerine çıktığı belirtildi.

2015’te güney Dakota’daki 46 bin dönümlük Standing Butte Ranch’i 32,4 milyon dolara satın alan Turner’ın, güney Carolina’daki bazı arazilerini ise yıllar içinde büyük değer kârlarla sattığı belirtildi.

"Ne gerekiyorsa yapardı"

Turner’ın arazi yatırımları yalnızca finansal getiri amacı taşımadı. Güney Carolina’daki St. Phillips Island ve Hope Plantation gibi bölgelerde koruma statüsü uygulayan Turner, bazı arazilerinin ileride parçalanmasını ve yoğun yapılaşmaya açılmasını engelleyecek düzenlemeler yaptı.

2021’de kendi adını taşıyan “Turner Eko Tarım Enstitüsü” araştırma kuruluşunu kuran ünlü işadamının Nebraska’daki yaklaşık 80 bin dönümlük McGinley Ranch’i bu kuruluşa bağışladığı belirtildi. Turner’ın ilerleyen dönemde toplam 445 bin dönümlük dört çiftliği daha bağışlamayı değerlendirdiği aktarıldı.

Gayrimenkul danışmanı Jim Taylor ise Turner’ın arazi yatırımlarındaki yaklaşımını “Satın almak için ne gerekiyorsa yapardı” sözleriyle anlattı.