  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Mega lüks yat Yunan adası açıklarında battı
Takip Et

Mega lüks yat Yunan adası açıklarında battı

Kefalonya'daki koyda seyir halindeki bir mega yat mürettebattan birinin kapağı kapatmayı unutması üzerine Yunan adası açıklarında battı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mega lüks yat Yunan adası açıklarında battı
Takip Et

Kefalonya'daki koyda karaya oturan lüks tekne, kaptan tarafından kıyıya çekildi.

Bir süperyat, mürettebattan birinin kapağı kapatmayı unutması üzerine Yunan adası açıklarında battı. Yüksek sezonda haftalık kirası 177 bin sterlin ( Yaklaşık 7 buçuk milyon TL) olan yat Ethos, Kefalonya açıklarında seyir halindeyken su alarak sancak tarafına doğru yattığı görüldü.

Yan kapının açık kalmasıyla büyük miktarda su girdi

Yunan gazetesi Protothema'ya göre, spa küveti, saunası, spor salonu ve jet ski'si bulunan Ethos'un mürettebatından birinin yan kapıyı açık bırakmasıyla ve tekneye büyük miktarda su girdiği belirlendi.

Kaptan gemiyi kıyıya çekmeyi başardı ve gemi adanın doğu tarafındaki Evreti Koyu'nda karaya oturdu ve burada demirli kaldı. Gemide bulunan beş mürettebat üyesi ve beş misafir güvenli bir şekilde karaya çıkmayı başardı.

Yunan medyasına göre, dalgıçlar hasarı incelerken deniz suyunu dışarı pompalama çabaları devam ediyor.

Volkswagen'in gelirleri beklentileri aştıVolkswagen'in gelirleri beklentileri aştıŞirket Haberleri

 

Antalya elektrik tüketiminde rekor kırdıAntalya elektrik tüketiminde rekor kırdıŞehirler

 

Dünya
Çin'de 'çevrim içi kimlik' tartışması
Çin'de 'çevrim içi kimlik' tartışması
İsrail'in Beyrut'a hava saldırısında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
İsrail'in Beyrut'a hava saldırısında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı
Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı
İran’ın dini lideri Hamaney İsrail’e misilleme emri verdi: Saldırın
İran’ın dini lideri Hamaney İsrail’e misilleme emri verdi: Saldırın
ABD seçim anketi: Trump ile Harris arasındaki oy farkı 1,3 puana düştü
ABD seçim anketi: Trump ile Harris arasındaki oy farkı 1,3 puana düştü
İsrail'in saldırıları 300 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 480'e yükseldi
İsrail'in saldırıları 300 gündür sürüyor! Gazze'de can kaybı 39 bin 480'e yükseldi