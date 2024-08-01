Mega lüks yat Yunan adası açıklarında battı

Kefalonya'daki koyda karaya oturan lüks tekne, kaptan tarafından kıyıya çekildi.

Bir süperyat, mürettebattan birinin kapağı kapatmayı unutması üzerine Yunan adası açıklarında battı. Yüksek sezonda haftalık kirası 177 bin sterlin ( Yaklaşık 7 buçuk milyon TL) olan yat Ethos, Kefalonya açıklarında seyir halindeyken su alarak sancak tarafına doğru yattığı görüldü.

Yan kapının açık kalmasıyla büyük miktarda su girdi

Yunan gazetesi Protothema'ya göre, spa küveti, saunası, spor salonu ve jet ski'si bulunan Ethos'un mürettebatından birinin yan kapıyı açık bırakmasıyla ve tekneye büyük miktarda su girdiği belirlendi.

Kaptan gemiyi kıyıya çekmeyi başardı ve gemi adanın doğu tarafındaki Evreti Koyu'nda karaya oturdu ve burada demirli kaldı. Gemide bulunan beş mürettebat üyesi ve beş misafir güvenli bir şekilde karaya çıkmayı başardı.

Yunan medyasına göre, dalgıçlar hasarı incelerken deniz suyunu dışarı pompalama çabaları devam ediyor.