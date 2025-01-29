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Meksika, ABD’den sınır dışı edilecek göçmenlerin şartlı kabul edileceğini açıkladı

Meksika, ABD'den sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri kabul edeceklerini ancak "güvenli üçüncü ülke" olmak istemediğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Meksika, ABD’den sınır dışı edilecek göçmenlerin şartlı kabul edileceğini açıkladı
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında ABD’den sınır dışı edilmesi beklenen binlerce düzensiz göçmenin durumuna değindi.

"Meksikalılar olarak, sınırda zor durumda kalan birini kendi haline bırakmayız"

ABD'nin gönderdiği göçmenler konusunda "güvenli üçüncü ülke" olmak istemediklerini vurgulayan Sheinbaum, "Diğer ülke vatandaşlarının Meksika’ya gönderilmesi olasılığına karşı sürekli iletişim halindeyiz. Meksikalılar olarak, sınırda zor durumda kalan birini kendi haline bırakmayız ve bu zaten bizim için yeni bir durum değil." dedi.

Sheinbaum, ABD’den sınır dışı edilen kendi vatandaşlarını kabul ettiklerini ancak diğer ülke vatandaşlarının Meksika'ya gönderilmesi hususunda güvenli üçüncü ülke olmayı istemediklerini söyledi.

Diyalog kanallarını her zaman açık tuttuklarını kaydeden Sheinbaum, "Egemenliğimizi korumak ve Meksikalıların haklarına saygı göstermek için onurlu, sorumlu ve diyalog odaklı bir tutum sergiliyoruz.” ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetime geldiğinden bu yana, şimdiye kadar 4 bin 94 Meksikalı düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

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