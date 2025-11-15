Meksika: ABD'nin askeri müdahalesi söz konusu değil

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, isim vermeden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun son açıklamalarını değerlendirdi.

Sheinbaum, ABD ile güvenlik konularında işbirliği yürütürken Meksika’nın egemenliği ve ulusal bütünlüğünü her şeyin üzerinde tuttuklarını vurguladı.

Uyuşturucu örgütlerine karşı mücadele kapsamında ABD’nin Meksika’da askeri operasyon yapmasının "kesinlikle söz konusu olmadığını" dile getiren Sheinbaum, "Bizim ortaya koyduğumuz şey, ABD’nin herhangi bir müdahalesinin tamamen dışlandığıdır. Meksika’da hala bunu isteyen bazı kişiler olsa da." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun, Washington’un Meksika topraklarında tek taraflı bir eylem planlamadığını belirten sözlerine değinen Sheinbaum, Meksika’nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması şartıyla işbirliği ve dayanışmaya açık olduklarını söyledi.

ABD’de bazı çevreler, Meksika’da uyuşturucu kartellerine yönelik doğrudan operasyon yapılmasını savunuyor ancak Meksika yönetimi bunu ülkenin egemenliğine müdahale olarak değerlendiriyor.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, 5 Kasım'daki açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkedeki kartellerle mücadele kapsamında asker ve istihbarat personeli gönderme planları olduğuna dair iddiaları reddederek, "herhangi bir müdahaleye karşı olduklarını" belirtmişti.