  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Meksika, ABD'ye posta gönderimlerini askıya aldı
Takip Et

Meksika, ABD'ye posta gönderimlerini askıya aldı

Meksika yönetimi, ABD'nin yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yapılacak posta gönderilerini geçici olarak durduracağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meksika, ABD'ye posta gönderimlerini askıya aldı
Takip Et

İki ülke arasında tarifeleri önlemeye yönelik müzakereler sürerken, Meksika'dan yeni bir adım geldi.

Meksika ulusal posta servisi Correos de Mexico, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin düşük değerli paketlere uygulayacağı yeni gümrük kuralları nedeniyle bu ülkeye yapılacak posta ve kargo gönderilerini askıya aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Meksika, hizmetlerin düzenli şekilde yeniden başlamasını sağlayacak mekanizmaları tanımlamak üzere ABD makamları ve uluslararası posta örgütleriyle diyaloğunu sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.

Trump'ın 30 Temmuz'da imzaladığı kararname kapsamında, 29 Ağustos itibarıyla ederi 800 dolar altındaki ihracat malları üzerindeki gümrük vergisi muafiyeti kaldırılıyor ancak ederi 100 doların altındaki mektup, belge ve hediyelik eşyalar gümrük vergisinden muaf olmaya devam edecek.

Aralarında Avustralya ve Hindistan'ın da bulunduğu bazı ülkeler de yeni gümrük kuralları nedeniyle ABD'ye yapılacak posta gönderilerinin büyük bölümünü askıya alacaklarını duyurmuştu.

Dünya
Beyaz Saray, CDC direktörü Susan Monarez’i görevden aldı
Beyaz Saray, CDC direktörü Susan Monarez’i görevden aldı
Etna Yanardağı’nda patlama ve lav akışı devam ediyor
Etna Yanardağı’nda patlama ve lav akışı devam ediyor
İsrail, Şam'ı hedef aldı! Suriye ordusu İsrail’in hava saldırısında kayıplar yaşadı
İsrail, Şam'ı hedef aldı! Suriye ordusu İsrail’in hava saldırısında kayıplar yaşadı
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
Trump’tan Beyaz Saray’da Gazze toplantısı
Trump’tan Beyaz Saray’da Gazze toplantısı
Trump'a güvenmek ve sonuçları...
Trump'a güvenmek ve sonuçları...