Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika açıklarında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından bölgede tsunami tehdidi olduğunu açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.