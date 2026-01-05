Meksika Devlet Başkanı: ABD müdahalesi hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

Sheinbaum, Hidalgo eyaletinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ülkesinin dış müdahalelere karşı olduğunu vurgulayarak, "ABD hükümetinin doğrudan müdahalesiyle Başkan Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulması ile can kayıplarına yol açan Venezuela'daki son olaylar göz önüne alındığında, Meksika bir ilkeyi yeniden teyit etmektedir. Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz." diye konuştu.

Claudia Sheinbaum, "Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Latin Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı." ifadesini kullandı.

Yalnızca halkların geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğuna vurgu yapan Sheinbaum, doğal kaynaklar ve yönetim biçimini seçme konusundaki hakkın halklara ait olduğunun altını çizdi.

'Trump, uyuşturucu kartelleri yönetiyor' demişti

Sheinbaum, Meksika'nın tutumunun yalnızca ulusal bir ilke olmadığını, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun da bu hakları koruduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Meksika'yı uyuşturucu kartelleri yönetiyor" söylemine ilişkin Sheinbaum, Mesksika'da yönetimin halkta olduğunu, ülkenin bağımsız ve egemen olduğunu vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD ile çalıştıklarını belirterek, "İşbirliğine açığız, boyun eğmeye ve müdahaleye değil." sözlerini sarf etti.