  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Meksika Senatosu karıştı!! Milletvekilleri birbirine yumruklarla saldırdı
Takip Et

Meksika Senatosu karıştı!! Milletvekilleri birbirine yumruklarla saldırdı

Meksika Senatosu'nda yumruklar konuştu. Muhalefetteki Kurumsal Devrimci Parti (PRI) lideri Alejandro Alito Moreno, kendisine söz hakkı verilmediği belirterek Senato Başkanı Gerardo Fernandez Norona'ya saldırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Meksika Senatosu karıştı!! Milletvekilleri birbirine yumruklarla saldırdı
Takip Et

Meksika Senatosu'nda düzenlenen oturum, kavgayla sona erdi. Muhalefetteki Kurumsal Devrimci Parti (PRI) lideri Alejandro Alito Moreno, milletvekillerinin oturumun sonunda milli marşı söyledikleri sırada Senato Başkanı Gerardo Fernandez Norona'nın yanına geldi.

Milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi

Kameraya yansıyan anlarda, PNI lideri Moreno'nun Senato Başkanı Norona'ya yaklaşarak konuşmak istediği, daha sonra Norona'yı kolundan tutup çektiği görüldü.

İkili arasında tansiyon yükselirken, muhalif lider Moreno, Senato Başkanı Norona'ya saldırdı.

Salon karıştı, yumruklar konuştu

Moreno ayrıca araya giren bir fotoğrafçıyı da iterek yere düşürdü. Kavgaya bir başka milletvekili de katıldı ve salondan ayrılmaya çalışan Norona'ya saldırdı.

"Öldürmekle tehdit etti"

Norona olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Moreno beni çekmeye, bana dokunmaya, beni itmeye başladı. Bana vurdu ve 'Seni fena halde döveceğim, seni öldüreceğim' dedi" ifadelerini kullandı. Norona, Cuma günü acil toplantı düzenleyeceğini ve Moreno ile 3 PRI milletvekilinin kavga nedeniyle ihraç edilmesini önereceğini belirtti. Norona, kavganın Meksika'da diğer ülkelerin askerlerinin bulunması konusunda yaşanan "zorlu bir tartışmanın" ardından çıktığını söyledi.

"Bana söz hakkı verilmedi"

PNI lideri Moreno ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, oturum sırasında kendisine söz hakkı verilmediğini, muhalefetin susturulmaya çalışıldığını ve daha sonra tansiyonun yükseldiğini belirtti. Moreno, ilk fiziksel saldırıyı Senato Başkanı Norona'nın gerçekleştirdiğini iddia etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı! Eski TBMM başkanları dinlenecekMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı! Eski TBMM başkanları dinlenecekGündem
İş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybettiİş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu hayatını kaybettiGündem
Rus yüzücü İstanbul’da kaybolmuştu! Belaruslu başkandan da haber alınamıyorRus yüzücü İstanbul’da kaybolmuştu! Belaruslu başkandan da haber alınamıyorGündem
Dünya
Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?
Snapback mekanizması nedir ve İran’a karşı hangi yaptırımları yeniden getirebilir?
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi
Microsoft, şirketin İsrail ordusuyla işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
Microsoft, şirketin İsrail ordusuyla işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
Yunanistan'da mesai sistemi değişiyor: Haftada 4 gün çalışacaklar
Yunanistan'da mesai sistemi değişiyor: Haftada 4 gün çalışacaklar
DSÖ: İsrail’in Gazze müdahalesi korkunç sonuçlar doğurur
DSÖ: İsrail’in Gazze müdahalesi korkunç sonuçlar doğurur
Japonya’da 3. seviye alarm verildi! Şinmoe Yanardağı'nda patlamalar yaşanıyor
Japonya’da 3. seviye alarm verildi! Şinmoe Yanardağı'nda patlamalar yaşanıyor