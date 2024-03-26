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Meksika'da 15 eyalette orman yangınları

Meksika'da 15 eyalette çıkan 58 orman yangınında 1421 hektardan fazla alan etkilendi.

Haber Merkezi
AA
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Meksika'da 15 eyalette orman yangınları
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Meksika'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle kuraklık yaşanan 15 eyalette 58 orman yangını çıktı.

Meksika Ulusal Ormancılık Komisyonu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 15 eyalette etkili olan orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Ülke genelinde 58 aktif yangın rapor edilen açıklamada, 1421 hektardan fazla ormanlık alanın da yangından etkilendiği belirtildi.

 

 