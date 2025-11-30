Meksika'da bara silahlı saldırı: En az 7 kişi öldürüldü

Meksika'nın başkenti Meksiko City'nin yaklaşık 97 kilometre kuzeyindeki Tula kentinde silahlı saldırganlar bir barda katliam yaptı.

Polis raporuna göre silahlı kişiler kentin işçi mahallesinde bulunan La Resaka adlı bara baskın düzenledi. Saldırıda 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede öldü.

Federal ve eyalet güvenlik güçleri operasyon başlattı ancak şu ana kadar hiçbir şüpheli yakalanamadı.

Tula’nın bulunduğu Hidalgo eyaletinde, çalıntı akaryakıt kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerin faaliyet gösterdiği biliniyor.

Çete hesaplaşması mı?

Hidalgo Eyaleti Güvenlik Bürosu, saldırı öncesinde Tula’da rakip çeteler arasında anlaşmazlıklar tespit edildiğini açıkladı. Yerel basın, bölgedeki bir çete liderinin tutuklanmasının ardından karteller arası hesaplaşmaların alevlendiğini yazdı.

Meksika’da ağırlıklı olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı şiddet olaylarında, 2006’da kartellere karşı başlatılan operasyonlardan bu yana yaklaşık 480 bin kişi öldü. 120 binden fazla kişi ise hala kayıp.