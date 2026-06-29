Meksika'da "Batman" lakaplı kişi hırsızları direklere bağladı

Yerel basına göre 13 Haziran'dan itibaren 10 gün içinde Lagos de Moreno kentinde en az beş kişi elleri bağlı halde sokak direklerine bırakılmış olarak bulundu. Şüphelilerin yanına çalıntı olduğu öne sürülen motosikletler bırakılırken, bazılarının yüzüne bıyık ve kedi bıyığı çizildiği, üzerlerine ise İspanyolca "hırsız" yazıldığı görüldü.

Meksikalı gazeteci Luis Cárdenas'ın paylaştığı görüntülerde, bazı şüphelilerin sırt sırta direğe bantlandığı ve yanlarına motosiklet bırakıldığı yer aldı. Bu nedenle kimliği bilinmeyen kişi sosyal medyada "Lagos de Moreno'nun Batman'i" olarak anılmaya başlandı.

Jalisco Eyaleti Güvenlik Sekreteri Juan Pablo Hernández, direklere bağlanan kişilerin hukuken mağdur olarak değerlendirildiğini ve bu kişileri bağlayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını açıkladı. Direklerden indirilen kişilerin tedavi altına alındığı, motosiklet hırsızlığı iddialarıyla ilgili haklarında işlem yapılıp yapılmadığının ise henüz netleşmediği bildirildi.

Yetkililer, olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen iki aracı tespit ettiklerini, ancak şu ana kadar herhangi bir gözaltı veya tutuklama yapılmadığını duyurdu.