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Meksika'da belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldü

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ile danışmanı Jose Munoz, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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Meksika'da belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldü
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Yetkililerin açıklamasına göre, Guzman ve Munoz, Meksiko'daki Calzada de Tlalpan ile Napoleon caddelerinin kesiştiği noktada araçlarının içinde bulundukları sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Guzman ve Munoz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Ximena Guzman ve Jose Munoz silahlı bir saldırıda hayatını kaybetti." dedi.

"Sorumluları cezasız kalmayacak"

Sheinbaum, saldırganların bulunması için Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Sekreteri (SSPC) Omar Garcia Harfuch’a talimat verdiğini belirterek, "Bu olayın sorumluları cezasız kalmayacak ve adalet önünde hesap verecek. Soruşturma ayrıntılı şekilde yürütülecek, hükümetin desteği tamdır." şeklinde konuştu.

Sheinbaum, Meksiko Belediye Başkanı Brugada'ya ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Brugada ise yaptığı açıklamada, "Ximena harika, yorulmak bilmeyen ve nazik bir kadındı. Pepe’yi çocukluğumdan beri tanırım, tanıdığım en zeki ve sorumluluk sahibi insanlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

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