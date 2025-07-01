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Meksika'da bir krematoryumda 383 ceset bulundu

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde 6 cenazeevine hizmet veren bir krematoryumda 383 ceset ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
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Meksika'da bir krematoryumda 383 ceset bulundu
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İsimsiz bir çağrı üzerine ülkenin ABD sınırında bulunan kentte bir krematoryumda yapılan aramada 383 ceset ve bazı kalıntılar bulundu.

Chihuahua Eyalet Savcısı Cesar Jauregui Moreno, açıklamasında bu ceset ve kalıntıların en az 3-4 yıl öncesine ait olduğunu bildirdi.

Ceset sayısının, krematoryumun "hizmet sağlamadığının düşünülmesine" yol açtığını belirten Savcı Moreno, "Oradaki herkesin cenaze töreni yapılıyor. Bu kişilerin gizli amacının ne olduğunu kim bilebilir." şeklinde konuştu.

Vali: "Krematoryum çalışanları sorumsuz ve vicdansız insanlar"

Ulusal basında tesisin, faaliyet için hükümet izinlerine sahip olduğunun ancak bu izinlere uymadığının tespit edildiği aktarıldı.

Krematoryum kapatılırken, sahibi ve 1 çalışanı da tutuklandı.

Eyalet Valisi Maru Campos, krematoryum çalışanları için "lisans ve izinleri kötüye kullanan, sorumsuz ve vicdansız insanlar." ifadesini kullandı.

Yetkililer, kent içinde 6 cenazeevine hizmet veren krematoryumda çok sayıda cesedin saklanma nedenini soruşturuyor.

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