  3. Meksika’da futbol sahasında silahlı saldırı: 11 ölü, 12 yaralı
Meksika’da futbol sahasında silahlı saldırı: 11 ölü, 12 yaralı

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde bir futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların bir futbol maçının sonunda sahaya ateş açtığını belirtti.

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti

Prieto, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırının "kentteki suç dalgasının bir parçası olduğunu" söyleyen Prieto, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a şiddetin kontrol altına alınması için yardım çağrısında bulundu.

Guanajuato savcılık ofisinden yapılan açıklamada, saldırının soruşturulduğu ve bölgede güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Guanajuato, yüksek cinayet oranıyla dikkati çekiyor. Eyalette cinayet vakalarının, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasındaki çatışmalar dolayısıyla fazla olduğu tahmin ediliyor.

