Meksika'da hapisane karıştı: Silahlar çekildi, çok sayıda ölü ve yaralı var

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Meksika’nın Sinaloa eyaletine bağlı Mazatlan kentindeki cezaevi, ziyaret saatlerinde eşi benzeri görülmemiş bir dehşete sahne oldu. Ailelerin tutuklularla görüştüğü esnada başlayan ayaklanma kısa sürede kontrolden çıkarken, mahkumların ateşli silahlar kullanmasıyla infaz kurumu adeta savaş alanına döndü. Can pazarının yaşandığı tesiste ilk belirlemelere göre 9 mahkum ile yakınını ziyarete gelen 1 kişi yaşamını yitirdi, 16 mahkum ise ağır yaralandı.

Mahkumların ateşli silah kullandığı öne sürüldü

Olayın çıkış nedeni ve gelişimine dair resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmazken, yerel basına yansıyan haberlerde mahkumların olay esnasında ateşli silahlar kullandığı iddia edildi. Yaklaşık 1800 tutuklunun bulunduğu cezaevine Meksika Federal Güvenlik Kabinesi'ne bağlı Ulusal Muhafız birlikleri müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesinin ardından kurumda durumun kontrol altına alındığı açıklandı.

Aşırı doluluk ve çete baskısı kronik sorun

Meksika genelindeki cezaevleri, sıklıkla kapasitelerinin çok üzerinde mahkum barındırmaları ve uyuşturucu kartellerinin cezaevi yönetimleri üzerindeki nüfuzu nedeniyle şiddet olaylarına sahne oluyor. Güvenlik zafiyetlerinin sık yaşandığı bu tesislerde benzer isyan ve çatışmalar yaygın bir problem olarak görülüyor.