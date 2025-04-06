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Meksika'da ilk kez bir insanda "H5N1" kuş gribi tespit edildi

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez bir insanda "H5N1" türü kuş gribinin tespit edildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre kuzeydeki Durango eyaletinde 3 yaşındaki kız çocuğunun kuş gribi olduğu doğrulandı.

Haber Merkezi
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Meksika'da ilk kez bir insanda "H5N1" kuş gribi tespit edildi
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Meksika'da ilk kez bir insanda "H5N1" kuş gribi tespit edildiği açıklandı.

Durango eyaletinde üç yaşındaki bir kız çocuğunda görülen virüs, sağlık yetkilileri tarafından doğrulandı ancak şu an için virüsün insandan insana bulaştığına dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi. 

Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede ilk kez bir insanda "H5N1" türü kuş gribine rastlandı.

İnsandan insana bulaş riskinin henüz kanıtlanmadığının altını çizen yetkililer, hasta veya ölü kümes hayvanları ile yaban hayatıyla temas sonrası dikkat edilmesi gereken semptomları açıkladı.

Öksürük, nefes alma zorluğu, baş ağrısı, kusma ve göz kızarıklığı gibi şüpheli semptomlar yaşanması halinde mutlaka tıbbi yardım alınması önerildi.

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