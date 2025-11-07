  1. Ekonomim
Meksika'da korkutan deprem!

Meksika'nın Baja California Sur eyaleti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Baja California Sur eyaletindeki Santa Rosalia kasabasının 75 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadı.

